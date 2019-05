Dopo quasi dieci giorni di silenzio social, Nadia Toffa è tornata a farsi sentire rassicurando i suoi fan preoccupati dopo che la conduttrice era stata costretta a saltare l’ultima puntata de Le Iene a causa degli effetti delle cure per il cancro contro cui sta lottando da oltre un anno. “Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!?” , ha esordito la conduttrice su Instagram pubblicando una foto in compagnia del suo bassotto, “Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo… vi bacio tutti da qui“. Nadia non fa nessun accenno alle sue condizioni di salute ma trasmette come sempre il suo grande entusiasmo. Tanti i messaggi d’affetto ricevuti dai fan nei commenti al post.