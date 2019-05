Lo scandalo per tangenti in Lombardia non travolge solo la politica locale. Dopo che l’inchiesta Piazza pulita ha disposto i domiciliari per il sindaco del Carroccio di Legnano e la sua assessora, mentre il vice di Forza Italia è finito in carcere, arrivano i commenti dei due vicepremier impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale per le Europee.

Il primo a commentare è stato il vicepremier M5s Luigi Di Maio: “Sono molto preoccupato”, ha scritto in una nota, “per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra. C’è un’evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, spuntano tangenti ovunque, giorno dopo giorno e la scelta in vista delle europee sembra essere sempre più chiara: il 26 maggio la scelta sarà tra noi e questa nuova tangentopoli”. Un attacco diretto ai soci di governo e al quale per il momento la Lega non ha replicato. Subito dopo è intervenuto infatti il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati”, si è limitato a dire ai cronisti.

Sul caso ha parlato anche il ministro M5s Alfonso Bonafede: “Non commento mai le indagini in corso”, ha detto, “ho massimo rispetto per l’autonomia della magistratura che deve lavorare in pace ma rilevo che in Italia c’è una emergenza corruzione“.