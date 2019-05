“I“. A rivendicarlo è il Guardasigilli, a margine di una conferenza stampa alla Corte di Appello di Roma. “Imbarazzi per lacoinvolto da inchieste, l’ ultima sul sindaco di Legnano ? Non commento mai le indagini in corso, ho il massimo rispetto per l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati che devono lavorare in pace”, ha aggiunto, precisando però “come il M5s abbia un’attenzione particolare per i temi della giustizia e terremo la barra dritta”