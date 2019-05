“Emendamento della Lega a favore del Tav? Non voglio fare polemica”. Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine della presentazione del piano industriale di ferrovie dello Stato 2019-2023 con Giuseppe Conte e Giovanni Tria, preferisce non rispondere sull’emendamento allo Sblocca cantieri presentato dal partito di maggioranza, col M5s, che definisce l’alta velocità tra Torino e Lione “prioritaria ed emergenziale”. No comment anche alla domanda, sempre su un emendamento targato Carroccio, che prevede l’innalzamento delle soglie a un milione di euro per le opere senza bando di gara. “Vedo irritazione nella Lega dopo il caso Siri, non rispondo a provocazioni”.