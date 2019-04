“Un ministro che non partecipa alle celebrazioni per il 25 aprile compie uno sgarbo istituzionale nei confronti di un Paese”. Con queste parole la sindaca Chiara Appendino commenta la scelta di Salvini e dei ministri leghisti di non partecipare alle celebrazioni per il 25 aprile previste per oggi in tutta Italia: “È una festa che deve appartenere alle istituzioni tutte, a prescindere dal colore politico, tutti devono ribadire che questa festa appartiene agli italiani e non si può rinnegare il suo significato”.