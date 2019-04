“La media è di 3100 euro al mese, non si tratta di pensioni d’oro. La delibera resta illegale e irragionevole, e i ricorsi accolti lo dimostrano”. A dirlo, ospite della trasmissione Uno, nessuno, 100Milan di Alessandro Milan a Radio24, è l’ex deputato (Dc, FI, Unione di Centro) ed ex parlamentare europeo Giuseppe Gargani, vicepresidente dell’Associazione ex parlamentari, in merito al taglio dei vitalizi deciso dall’ufficio di presidenza della Camera e ai relativi ricorsi presentanti da alcuni ex deputati della Repubblica.

