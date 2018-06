Sui vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati M5s che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle pensioni d’oro e del reddito di cittadinanza: “Va fatto subito”.