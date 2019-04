Alla Camera è stato ricordato il giornalista Massimo Bordin, ex direttore di Radio Radicale, morto a 67 anni dopo una malattia. Per il M5s ha preso la parola Cosimo Adelizzi: “Tutto il gruppo si unisce al cordoglio per parenti e amici” ha dichiarato. Subito dopo, però, è intervenuto Vittorio Sgarbi, che ha usato parole dure nei confronti del Movimento 5 stelle: “C’è un limite all’indecenza. Ora versate lacrime per Bordin, ma dovete vergognarvi. Avete chiuso Radio Radicale”.