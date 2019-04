Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, intervenuto a un dibattito organizzato a Roma dall’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, è tornato sulle sue parole che ieri avevano aperto all’aumento dell’Iva per finanziare la flat tax. “Quando mi fanno le domande provo a rispondere, a volte, con l’ironia. Io non leggo i giornali e quindi mi riferiscono e talvolta rido e talvolta mi arrabbio”. Per il sottosegretario “il Def è come fare le previsioni del tempo. Era già così quando si faceva a giugno, ora per oscure regole e per il braccio di ferro dell’Ue, dobbiamo anticiparlo ad aprile”.