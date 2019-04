Come annunciato, il Consiglio dei Ministri ha approvato dopo tre ore di discussione il dl crescita con la formula “salvo intese”, già usata per il dl Genova e lo sblocca cantieri, e che consente al governo di ritoccare il testo anche dopo il via libera. È ancora impasse nel governo invece sui rimborsi ai risparmiatori truffati, da settimane al centro di un braccio di ferro tra le forze di maggioranza e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. La questione è stata liquidata in soli 20 minuti, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, e sarà ridiscussa infatti in un nuovo Cdm previsto per martedì 9 aprile. Cruciale è stato l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha fatto da mediatore tra il vicepremier Lugi Di Maio e Tria, evitando che nel dl crescita entrassero alcuni “paletti” sui truffati fissati da Tria e invisi al M5S e accordandosi per un rinvio della questione a dopo un nuovo incontro con le associazioni dei risparmiatori truffati, che incontrerà lunedì assieme a Di Maio.

Non c’è ancora accordo quindi tra il ministro Tria e il vicepremier M5s Luigi di Maio, anche se fonti del Movimento fanno sapere che “ha vinto la linea Di Maio sul risarcimento dei risparmiatori truffati“, spiegando che nel decreto crescita non sono entrate le norme volute inizialmente da Tria e che avrebbero modificato gli accordi assunti con le associazioni di risparmiatori. “Nessuna norma può essere inserita senza accordo delle associazioni”, ha detto Di Maio in Cdm. “Non è in discussione il ruolo di alcun ministro, tanto meno quello dell’economia”, ha aggiunto al termine del vertice sottolineando che “siamo una squadra”.

Ma anche il ministro dell’Economia tiene il punto. Serve una nuova norma che fornisca uno “scudo” ai funzionari del Mef contro possibili ricorsi alla Corte Conti, indicando Consap come ente erogatore dei risarcimenti. E poi un doppio binario per i risarcimenti: con una corsia preferenziale con Isee inferiore ai 35mila euro e patrimonio inferiore ai 100mila euro, e controlli arbitrali su quelli di entità superiore. La Lega, rappresentata da Giancarlo Giorgetti in Cdm, invita a tenere conto del rischio di procedura Ue: i risparmiatori rischiano di dover restituire quanto percepito. “Ministro, i fondi sono stati stanziati a gennaio, così si rischia di slittare a giugno e sarebbe inaccettabile. Capisco i suoi timori, ma bisogna procedere coi decreti attuativi senza perdere altro tempo”, ha aggiunto, chiedendo un’accelerazione sulla questione, che ha alzato il livello di scontro tra via XX settembre da un lato, Di Maio e Salvini dall’altra, quest’ultimo oggi assente in Cdm perché impegnato a Parigi per i lavori del G7 Interni.

Nodi da sciogliere anche sul dl crescita – Anche sul testo del decreto sulla crescita c’è ancora da lavorare e infatti passa “salvo intese”: il dl rischia di ingrossarsi fino a contenere oltre 50 (c’è chi dice 80) articoli ma fonti governative dicono che così rischia di non passare il vaglio del Colle e quindi servirà un supplemento di esame. Dentro c’è la norma su Alitalia voluta dal ministero guidato da Di Maio per convertire il prestito ponte di Alitalia in equity e consentire eventualmente allo Stato di entrare nella newco. E potrebbe esserci anche una norma sull’Ilva. Il premier annuncia che è in dirittura d’arrivo anche il decreto sblocca cantieri approvato salvo intese in Cdm due settimane fa: dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale in due o tre giorni. Ma in serata il testo non risulta giunto al Quirinale.