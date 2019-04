Nel pomeriggio riunione a Palazzo Chigi per l'approvazione del dl Crescita e dei decreti attuativi per sbloccare il fondo da 1,5 miliardi di euro destinato ai risparmiatori truffati. Il premier mediatore tra ministero dell'Economia e forze di maggioranza: "Governo unito, lavoriamo alacremente". Al centro della discussione una norma del testo presentato da Tria sullo 'scudo' per i funzionari del Mef in caso di contestazione della Corte dei Conti

È il giorno della discussione in Consiglio dei ministri del dl Crescita. E nel corso della riunione – non è chiaro se inseriti o meno del decreto – si affronteranno anche le norme per i rimborsi ai truffati dalle banche, da settimane al centro di un braccio di ferro tra le forze di maggioranza e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. “Immagino che approveremo il decreto Crescita, confido che lo approveremo. Rimborsi ai truffati? C’è una forte unità d’intenti da parte del Governo. È un problema tecnico”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a poche ore dalla riunione a Palazzo Chigi dopo giorni di tira e molla che ha dovuto gestire proprio lui.

Mercoledì pomeriggio l’accordo sembrava cosa fatta e le ostilità ormai alle spalle. Ma i testi presentati dal ministro dell’Economia e dalla struttura del Mef conterrebbero norme che tengano conto dei paletti imposti dall’Unione Europea sul tema dei risparmiatori truffati. Un’argomentazione che non piace ai Cinque Stelle, si ragiona in ambienti della maggioranza. Per questo, ancora nelle scorse ore, la mediazione è andata avanti. Il ruolo di ricucitura, anche in questo caso, è stato affidato al premier, rientrato in Italia dopo la missione a Doha.

E non è ancora chiaro se il fondo da 1,5 miliardi di euro, istituto con la legge di Bilancio e che doveva essere ‘pronto’ entro il 30 gennaio, è inserito nel decreto Crescita o i decreti attuativi che portano la firma di Tria verranno esaminati a parte. L’ultimo oggetto del contendere è la volontà dei funzionari del Mef di voler essere protetti dai possibili procedimenti della Corte dei conti. “Sulle banche, l’ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C’è una forte unità d’intenti da parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile”, ha detto il premier parlando di un “problema tecnico”.

Tocca a Conte insomma stemperare le tensioni e limare il dossier, mentre il M5s smorza i toni nei confronti del ministro e “congela” per ora l’interrogazione annunciata contro la consigliera di Tria, Claudia Bugno, nell’occhio del ciclone da settimane. E Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque, è tornato a parlare di governo “compatto” smentendo i retroscena secondo i quali la poltrona dell’Economia sarebbe prossima a passare di mano. “Miti e leggende. Lasciate stare Tria. Se facciamo il dl crescita e rimborsiamo i truffati è un lavoro di squadra”, ha tagliato corto.

Il premier, oltre a rassicurare sull’approvazione del decreto, ha anche sottolineato che quando si parla di “governo del cambiamento” non è una “formula enfatica” perché “cambiamento significa cercare in tutti i modi e impiegare tutte le energie per cambiare la rotta da un sistema iniquo e insostenibile”. Nella legge di Bilancio, ha spiegato, “abbiamo fatto un primo passo” ma “possiamo fare e dobbiamo fare ancora molto, molto di più”.

E rivolgendosi al numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha assicurato che le imprese possono trovare in lui un “interlocutore sempre attento per favorire le imprese e la crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l’obiettivo ultimo non è incrementare” il benessere del “nucleo soggettivo degli imprenditori, ma realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e uomini, possano perseguire uno sviluppo sostenibile”. Al governo, ha concluso, “interessa la crescita economica, ma interessa non solo il Pil ma come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione”.