E’ fissato per il 29 marzo dalle 10 alle 22 il voto sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati alle Europee: in totale sono 2600 le candidature ammesse alle Europarlamentarie online e nei giorni scorsi è stato pubblicato l’elenco tra cui gli utenti potranno effettuare la selezione. Nella lunga lista di candidati ci sono volti più o meno conosciuti: si va dagli ex collaboratori parlamentari al fratello dell’ex deputato Giorgio Sorial. Ma figurano anche docenti universitari, funzionari, avvocati o altri portavoce che hanno fatto il primo mandato a livello locale e che ora sognano Bruxelles. Tra loro i 5 stelle sceglieranno i prossimi nomi da candidare per il voto del 26 maggio. “Potranno votare gli iscritti da almeno 6 mesi con documento certificato”, si legge nel post di annuncio pubblicato oggi sul Blog delle Stelle. “Ciascun iscritto potrà esprimere fino a 5 preferenze con un’unica operazione di voto. Il primo turno si svolgerà su base regionale e al termine i risultati verranno depositati presso due notai. In questa fase su base regionale non verrà reso pubblico il numero di preferenze ottenute dai candidati che accederanno al secondo turno per non influenzare la successiva votazione su base circoscrizionale. Tutti i voti diverranno pubblici al termine dell’intero processo di selezione”.