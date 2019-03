Caos alla Camera durante la discussione del Codice rosso. Lega e M5s hanno bocciato i due emendamenti delle opposizioni (Leu e Forza Italia) che inserivano il reato di revenge porn, con la motivazione che sul tema si intende fare una legge ad hoc. In segno di protesta le deputate di Fi hanno occupato i banchi e la seduta è stata sospesa. Poco prima i 5 stelle avevano presentato la loro proposta di legge al Senato. Tensioni nella maggioranza c’erano già state sull’emendamento della Lega per inserire la castrazione chimica in caso di reati sessuali che prevedono la condizionale. E per questo motivo il ddl sul Codice rosso, che a questo punto slitta alla prossima settimana.

Gli emendamenti bocciati

Il primo emendamento al provvedimento che introduce il Codice rosso per la violenza sulle donne è stato presentato dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini. “Tutte le forze politiche – Forza Italia, Fratelli D’Italia, gruppo misto, LEU e Partito democratico – si sono espresse favorevolmente tranne Lega e 5 stelle”, ha scritto la deputata di Leu su Twitter. “Sono mancati solo 14 voti e abbiamo perso due grandi occasioni. Quella di dare ascolto alle 100mila persone che hanno firmato la petizione lanciata da Insieme In Rete, I Sentinelli e Bossy. Ma soprattutto abbiamo perso l’occasione di proteggere i nostri giovani da questo odioso fenomeno che colpisce soprattutto le donne. Peccato, su questo tema il Parlamento avrebbe dovuto dare un segnale di unità e responsabilità”.

Nel merito si è espressa anche la deputata 5 stelle Giulia Sarti, difendendo la scelta di bocciare gli emendamenti. “La questione”, ha scritto su Facebook, “non può certo risolversi attraverso l’approvazione di un mero emendamento”. E ha aggiunto: “Anche in virtù di quel che ho passato, io così come molte altre donne”. Una questione delicata, ha detto, tanto che “una sua seria regolamentazione non può rischiare di nascere monca”. “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno espresso reale e sincera vicinanza nei miei riguardi. A tal proposito, in virtù di quel che ho passato, io così come molte altre donne purtroppo, ci tengo a sottolineare che il caso in questione, cosiddetto “Revenge porn’, discusso in queste ore nell’ambito del Codice Rosso, non può certo risolversi attraverso l’approvazione di un mero emendamento”. Secondo Sarti, “al contrario, la materia è talmente delicata da richiedere un ampio dibattito non solo parlamentare, bensì giuridico-sociale, volto dapprima a coinvolgere esperti, vittime, famiglie, analisti, giuristi e tutte le varie artcolazioni dello Stato competenti come la Polizia postale e delle comunicazioni. È un tema importantissimo – conclude Sarti – una sua seria regolamentazione non può rischiare di nascere monca”.

La proposta di legge presentata in contemporanea dai 5 stelle al Senato

Serve un reato specifico per punire il Revenge porn. Lo hanno dichiarato in una conferenza stampa in Senato i senatori del M5s che presentano una proposta di legge contro la violenza sul web a prima firma della senatrice Elvira Evangelista. Il provvedimento è già incardinato in commissione Giustizia insieme a quello di Forza Italia e ne dovrebbe arrivare un terzo a firma Pd. Dopo le audizioni previste dalla Commissione il relatore, Andrea Ostellari, deciderà se procedere con un testo unificato o adottarne uno tra quelli presentati. Il disegno di legge presentato oggi da M5s in conferenza stampa, prevede un aumento delle pene, che arrivano fino a 10 anni se la diffusione di immagini a sfondo sessuale senza il consenso dell’interessato porti alla morte della vittima, e una forte spinta alla prevenzione attraverso un accordo con il ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Polizia postale, per illustrare nelle scuole linee guida utili ad un uso consapevole della rete.