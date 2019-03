Con la chiusura della stazione Spagna della linea A della metro di Roma diventano tre le stazioni fuori servizio nella Capitale a causa di un guasto alle scale mobili. E sono tutte e tre centralissime. Da fine ottobre scorso chiusa la stazione di Repubblica, in seguito al crollo delle scale mobili al passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Giovedì la stazione Barberini è stata chiusa per alcune ore, dopo la rottura di un gradino della scala mobile. È rimasta poi aperta fino ad oggi, quando è scattato il sequestro. Sabato, infine, la chiusura della fermata Spagna per consentire controlli da parte dell’Atac sulle scale mobili che sono dello stesso tipo di quelle presenti a Barberini. E con l’inizio della settimana si teme il caos