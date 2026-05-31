Due minorenni sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Due giovani alla guida sono scappati da una volante del commissariato impegnata nei servizi di controllo per il Giro d’Italia: gli agenti hanno intimato loro l’alt perché ritenevano il mezzo sospetto. A quel punto, invece di fermarsi, il conducente ha accelerato dando inizio all’inseguimento per quattro chilometri durante il quale le due giovani sono state colpite. Entrambe sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Grassi di Ostia con alcune escoriazioni, ma non sarebbero in gravi condizioni. I ragazzi alla guida invece sono stati arrestati.

Il veicolo in fuga, un Peugeot station wagon, è stato fermato nei pressi di via Capo Sperone dopo aver provocato anche un incidente con un’auto della polizia. Quando gli agenti hanno controllato il mezzo, hanno trovato all’interno arnesi da scasso. La prima ipotesi è che avessero rubato la macchina: sono in corso gli interrogatori dei due giovani per accertare i motivi della fuga.