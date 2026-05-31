Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:49

Non si fermano all’alt della polizia a Ostia, investono due ragazzine durante la fuga: arrestati i due giovani alla guida

di Redazione Cronaca
La corsa dei due giovani, durata quattro chilometri, è stata interrotta da un incidente con un'auto della polizia
Non si fermano all’alt della polizia a Ostia, investono due ragazzine durante la fuga: arrestati i due giovani alla guida
Icona dei commenti Commenti

Due minorenni sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Due giovani alla guida sono scappati da una volante del commissariato impegnata nei servizi di controllo per il Giro d’Italia: gli agenti hanno intimato loro l’alt perché ritenevano il mezzo sospetto. A quel punto, invece di fermarsi, il conducente ha accelerato dando inizio all’inseguimento per quattro chilometri durante il quale le due giovani sono state colpite. Entrambe sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Grassi di Ostia con alcune escoriazioni, ma non sarebbero in gravi condizioni. I ragazzi alla guida invece sono stati arrestati.

Il veicolo in fuga, un Peugeot station wagon, è stato fermato nei pressi di via Capo Sperone dopo aver provocato anche un incidente con un’auto della polizia. Quando gli agenti hanno controllato il mezzo, hanno trovato all’interno arnesi da scasso. La prima ipotesi è che avessero rubato la macchina: sono in corso gli interrogatori dei due giovani per accertare i motivi della fuga.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione