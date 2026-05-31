Un morto, 8 feriti gravi, 780 persone fermate e 7 poliziotti feriti. È questo il bilancio della notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint–Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. A comunicarlo è la procura di Parigi. 457 quelle trattenute in stato di detenzione durante la notte, ha invece detto in un punto stampa Laurent Nuñez, ministro dell’interno francese, denunciando “un aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell’ordine”. “Abbiamo avuto alcuni raduni in un clima di festa ovunque sul territorio nazionale – ha detto il ministro – la situazione è rimasta globalmente sotto controllo nonostante qualche eccesso, regolarmente sedato dalle forze dell’ordine”.

La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all’altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un’altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. Sette agenti sono rimasti feriti mentre alcuni tifosi hanno appiccato incendi e vandalizzato negozi, ha dichiarato Laurent Nuñez, definendo le violenze “assolutamente inaccettabili“.

“Al momento – ha detto – contiamo 219 partecipanti ai festeggiamenti di ieri sera che sono feriti, 8 dei quali in modo grave. La stragrande maggioranza – ha aggiunto il ministro – è uscita di casa per festeggiare e tutto andato benissimo. Ma qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. Noi siamo qui per impedirglielo. La nostra risposta è di grande fermezza”.

Un piccolo gruppo ha anche tentato di assaltare una stazione di polizia a Parigi. Nuñez ha affermato che i disordini si sono verificati in circa 15 città francesi e che degli oltre 700 fermati, più di 300 sono stati arrestati nella sola Parigi. Nonostante ciò, ha precisato che le celebrazioni previste per domenica pomeriggio al Champ de Mars, vicino alla Torre Eiffel, si sarebbero svolte come programmato. La squadra del PSG sarà poi ricevuta dal presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo. Sono circa 100mila le persone attese, mentre il club annuncia fra 85mila e 90mila tifosi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i festeggiamenti inizieranno alle 14 davanti alla Torre Eiffel, mentre la squadra del Psg dovrebbe atterrare verso le 15 all’aeroporto di Roissy, per poi recarsi a Champ-de-Mars. La serata proseguirà poi al Parc des Princes fra tifosi e giocatori a partire dalle 19:30.

I tifosi hanno iniziato a festeggiare a Parigi subito dopo il fischio finale della partita disputata sabato sera a Budapest, dove il Paris Saint-Germain ha conquistato il trofeo battendo l’Arsenal ai calci di rigore al termine di una finale molto combattuta. I sostenitori hanno sfilato lungo i viali attorno all’Arco di Trionfo, accendendo fumogeni e suonando i clacson delle auto. Circa 20mila le persone che si sono radunate sugli Champs-Élysées, dove la polizia ha cercato di contenere la folla. La prefettura di polizia di Parigi ha riferito che gruppi più piccoli hanno causato disordini in diverse zone della città, vandalizzando negozi e appiccando incendi. Diverse automobili sono state date alle fiamme. Le persone che hanno tentato di assaltare una stazione di polizia nell’VIII arrondissement sono state disperse dalle forze dell’ordine. Nel maggio dello scorso anno, in seguito al primo titolo del PSG, 201 persone rimasero ferite nella capitale francese e la polizia effettuò oltre 500 arresti in tutta la Francia.