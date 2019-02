La cura dimagrante a cui è sottoposto da tempo il nostro Servizio sanitario nazionale produce scene come quelle che vedete in questo video. Siamo al Policlinico Tor Vergata, nella Capitale. Qui il sovraffollamento è ormai la norma. Anche senza arrivare al picco influenzale. Ieri sera c’erano 71 pazienti parcheggiati nei quattro stanzoni e lungo i corridoi dell’Osservazione breve intensiva (Obi). Un’area all’interno del pronto soccorso, che contiene al massimo 40 posti, dove i malati entro le 24 ore dovrebbero essere mandati a casa o trasferiti in reparto. Ma i reparti scoppiano, non ci sono abbastanza letti, e qui, nel caos della medicina d’urgenza, c’è gente che sta aspettando da una settimana. Ad assistere questi 71 pazienti c’erano solamente due infermieri e un medico specializzando. Inevitabilmente i tempi per la somministrazione delle terapie si sono dilatati.

Negli ultimi dieci anni, ricordiamolo, nei nostri ospedali sono stati tagliati oltre 75mila posti letto. Intanto però la popolazione è sempre più anziana e bisognosa di cure.