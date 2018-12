“Chi voterei oggi? Nessuno, sono apolitico. Mi piace Salvini, è un mio amico. Lo voterei se non fosse affiliato ai Cinque Stelle“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’attore Massimo Boldi risponde a Giuseppe Cruciani circa le sue attuali preferenze politiche. “I grillini? Li vedo timorosi e impreparati” – continua – “Ma non vedete che in tanti vorrebbero andare dall’altra parte? Di Maio invece ha una bella dialettica, lo vedrei in un nostro film, magari in un nuovo “Yuppies”“.

L’attore, poi, commenta il rinnovato sodalizio con Christian De Sica, assieme a lui protagonista del nuovo cinepanettone “Amici come prima”: ” Ma quali litigi, abbiamo sempre scherzato. E lo sapete anche voi, per 13 anni abbiamo fatto finta di litigare. ‘Amo scherzato, come si dice a Roma. E probabilmente io e Christian ci faremo seppellire insieme”.