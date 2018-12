In Aula alla Camera per l’informativa prima del Consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte è stato attaccato sulla manovra dai banchi della sinistra, da Pd e Leu. “Il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini ha tenuto un comizio dinanzi ai suoi sostenitori ed ha chiesto a loro il mandato a trattare con l’Unione europea. Avevamo capito che fosse lei ad essersi preso l’impegno. Il Parlamento deve sapere se lei è stato esautorato dinanzi alla pubblica piazza”, ha attaccato Laura Boldrini. Toni dure pure dai banchi Pd: “La sua parola non conta nulla. Sul Migration Compact è stato smentito dopo aver stretto la mano al Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres“, ha attaccato pure il renziano Ivan Scalfarotto.