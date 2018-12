Matteo Salvini chiama, il popolo della Lega, da Nord a Sud, risponde. Nel giorno dell’Immacolata, in Piazza del popolo a Roma va in scena la manifestazione ‘L’Italia rialza la testa‘, appuntamento fortemente voluto dal vicepremier e leader leghista per celebrare “i primi sei mesi di buonsenso al governo”, come si legge sui tabelloni montati ai lati del palco e sull’opuscolo distribuito dai volontari ai militanti: un racconto dei risultati rivendicati dal Carroccio nel corso della prima parte della esperienza governativa ‘legastellata’. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia: la piazza salviniana si tinge di blu (è il colore della Lega ‘nazionale’ 2.0) con attivisti e simpatizzanti giunti da tutto lo stivale. Tra loro anche un esponente del movimento dei forconi e un fautore dell’Italexit, versione nostrana della Brexit. Ma non manca il nostalgico, con tanto di croce celtica e aquila fascista al petto: “Salvini? L’erede di Mussolini”