Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia, in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini, ha tentato di forzare il blocco della Polizia all’interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove era in corso il comitato per l’ordine pubblico con il vicepresidente del Consiglio. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Nel corso degli scontro uno studente di 15 anni è rimasto ferito al volto.