Gli agenti hanno respinto con una carica di alleggerimento i manifestanti del centro sociale Insurgencia che hanno tentato di forzare il blocco della polizia in Galleria Umberto. Poco prima inscenata una lezione per fare il verso alla partecipazione del vicepremier leghista alla trasmissione "Alla lavagna" su RaiTre. Il vicepremier: "I soliti quattro deficienti"

Scontri con la polizia e un 15enne ferito alla testa nelle proteste per la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il centro sociale Insurgencia ha contestato il ministro dell’Interno, in città per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza, con un corteo arrivato fin dentro la Galleria Umberto, a poche decine di metri dalla Prefettura, dove era in corso la riunione del vicepremier con le autorità locali.

Il loro avvicinamento al palazzo di governo è stato frenato dalla polizia che, in assetto antisommossa, blocca l’uscita della Galleria verso il Teatro San Carlo. In una ventina hanno tentato di sfondare il blocco e gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento nella quale un minorenne è rimasto ferito alla testa da un colpo di manganello. Dopo aver definito quella di Napoli una “accoglienza straordinaria”, Salvini durante la conferenza stampa ha poi chiamato in causa gli attivisti in piazza: “Mi hanno detto che ci sono i soliti quattro deficienti dei centri sociali”, ha detto.

Poco prima, i partecipanti avevano inscenato una lezione per fare il verso alla partecipazione del ministro alla trasmissione di Rai Tre “Alla lavagna”, durante la quale ha risposto alle domande di una classe di studenti su diversi temi tra i quali il sovranismo. “Salvini alla lavagna a lezione con Insurgencia”, recitava lo striscione portato dai manifestati che hanno tenuto una lezione di antirazzismo, criticando la Lega e Salvini sulla sicurezza ambientale e nella scuola italiana.

“Per noi sicurezza – spiega uno dei manifestanti che fa lezione – vuol dire prima di tutto che non dobbiamo più morire di tumore in Campania per i rifiuti speciali che le aziende del nord continuano da anni a sversare nella nostra Regione”. Al termine della lezione i manifestanti hanno dato appuntamento al corteo studentesco in programma domani mattina a Napoli con lo slogan “Alla vostra sicurezza Napoli si ribella” che partirà da piazza Garibaldi.