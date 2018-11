Prescriveva mix di farmaci per far dimagrire i propri pazienti. Per questo una ginecologa che lavora nella provincia di Prato è stata sospesa dalla professione per sei mesi. Le pasticche da assumere erano spesso antidepressivi con effetto stupefacente o psicotropo e sono pericolose, oltre che vietate, se usate per scopi dimagranti.

I carabinieri del Nas di Firenze, che hanno iniziato l’indagine lo scorso gennaio, coordinati dal sostituto procuratore di Prato, Egidio Celano, hanno inoltre scoperto che la dottoressa sponsorizzava la ‘dieta miracolosa’ su internet, millantando di poter trattare, così, anche i disturbi del comportamento alimentare.

Le ricette, secondo gli investigatori, risalirebbero al periodo tra il 2016 e il 2018 e sarebbero tutte regolari. La donna infatti prescriveva medicinali “destinandoli alla cura di patologie per le quali erano stati approvati“, come disturbi depressivi, ansia, problemi tiroidei. I Nas hanno anche accertato che la dottoressa spesso intestava le prescrizioni a persone diverse dal paziente, come “ignari familiari e, in alcuni casi, se stessa”.