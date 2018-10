Aveva partecipato alla commemorazione della Marcia su Roma a Predappio con una maglietta che raffigurava il campo di concentramento come se fosse un parco giochi. La notizia della denuncia data dal parlamentare su Facebook

“Mentre assieme ad alcuni colleghi parlamentari stiamo visitando Auschwitz, apprendiamo la decisione del museo di denunciare l’esponente di un movimento neofascista che domenica a Predappio ha esibito quella maglietta orripilante che raffigura il campo di sterminio come un parco giochi”. Marco Di Maio, deputato del Partito democratico, annuncia su Facebook che il Museo di Auschwitz ha denunciato Selene Ticchi, la militante di Forza Nuova (poi esclusa dal partito) che in occasione della commemorazione della Marcia su Roma a Predappio aveva indossato una maglietta nera con la scritta “Auschwitzland”.

Di Maio, inoltre, spiega che “con Emanuele Fiano presenteremo analoga denuncia anche in Italia. Ci sono comportamenti che non rientrano tra le opinioni, ma sono semplicemente reati”. Sentita da ilfattoquotidiano.it nel giorno della marcia, Ticchi aveva detto che secondo lei si trattava solo di “humor nero”, e che quello che indossava voleva essere una caricatura che “i compagni” fanno del Duce. Ticchi nel 2017 si era presentata alle amministrative di Budrio, in provincia di Bologna, con la sua lista di estrema destra “Aurora italiana”.