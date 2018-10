I dubbi di Fitch sul Def? “Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa che stiamo andando in controtendenza rispetto alle ideologie economiche in cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby e potentati economici”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti, commentando la nota dell’agenzia che in una nota ha spiegato di “vedere rischi consistenti per gli obiettivi ” di finanza pubblica “specialmente oltre il 2019”. L’agenzia ha sottolineato come il processo che ha portato alla Nadef “ha evidenziato tensioni all’interno del governo”.