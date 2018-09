Il presidente designato verrà ascoltato dalla Vigilanza Rai prima del voto. Questa in sintesi la quadra arrivata in Commissione a Palazzo San Macuto. Il Pd polemizza anche se evita di parlare in sala stampa con i cronisti. È invece Leu a criticare l’accordo tra maggioranza e Forza Italia: “Chiara l’indicazione di riproporre Foa. Con le sedute di oggi è cancellato ogni dubbio: l’accordo tra Berlusconi c’è stato nel completo silenzio del M5S. Poi vedremo cosa accadrà della proposta del sottosegretario Crimi sui tetti pubblicitari alle tv”. Forza Italia rivendica il suo ruolo determinante: “C’è stato un accordo politico” ammettono gli azzurri Gasparri e Mulè.