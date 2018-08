La cordata stava scalando il Monte Cevedale a 3mila metri di altezza. Fatale la caduta di 150/200 metri terminata in un crepaccio. Il corpo del 55enne è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino che hanno ritrovato anche due sui compagni. Continuano le ricerche dell'altro scalatore. Secondo l'Alto Adige, sono tutti di nazionalità tedesca

Un volo di circa 150, forse 200 metri, terminato in un crepaccio. Un cittadino tedesco di 55 anni è morto durante un’escursione in alta val Martello, sul Cevedale in Alto Adige. Due dei tre compagni di cordata sono stati ritrovati dagli uomini del soccorso alpino, mente un terzo scalatore risulta ancora disperso. Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato a 3mila metri di altezza. Le ricerche sul posto stanno andando avanti con l’aiuto dei carabinieri e dell’elisoccorso Pelikan che sta sorvolando la zona.

Sono ancora sconosciute le cause dell’incidente e l’esatta dinamica, ma dalle prime ricostruzioni si apprende che il membro della cordata ritrovato morto, è deceduto sul colpo in seguito alla caduta. Secondo quanto riporta l’Alto Adige, i quattro alpinisti, tutti di nazionalità tedesca, si trovano ormai quasi sulla cima del Monte Cevedale. Il corpo della vittima, recuperato dal personale del Soccorso Alpino calatosi dall’elisoccorso, è stato trasportato al campo sportivo di Martello.