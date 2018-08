L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni sull'emendamento che ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di presentare i certificati di vaccinazione per l’iscrizione a scuola: "La sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato"

“Siamo pronti a ricorrere alla Consulta“. Parola di Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni. L’argomento è l’emendamento con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di presentare i certificati di vaccinazione per l’iscrizione a scuola. “È un passo indietro”, ha detto Saitta, spiegando che il ricorso sarebbe motivato dal fatto che “la Sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato”. Quindi invita la ministra Giulia Grillo ad ascoltare le Regioni: “Vogliamo essere sentiti, serve un’intesa con le Regioni”.