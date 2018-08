L’Aquarius torna in mare. Un mese dopo l’ultimo viaggio e due anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere riprende oggi il viaggio in mare. La partenza è prevista per le 18 dal porto francese. Il Fatto.it sarà a bordo.

“Non porteremo nessuno in Libia, continuiamo a considerarla porto non sicuro”, spiega Aloys Vimard, project coordinator per Msf a bordo dell’Aquarius, a margine della conferenza stampa oggi a Marsiglia. “Il vostro Matteo (Salvini, ndr.) sta chiudendo i porti persino alle navi italiane ed europee”, chiosa il presidente di SOS Mediterranée Francis Vallat. “E le ong continuano ad essere il suo peggior nemico. Non credo che a lui interessi la verità: gli interessa solo la politica”.