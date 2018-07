Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho condivise. Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso. Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese”.

Poco dopo è intervenuto anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano e in passato molto vicino a Renzi: “Mi è sembrato un tono inutilmente polemico, quello di Renzi”, ha detto. A chi gli ha chiesto se il neo senatore possa essere ancora la guida del Pd, il sindaco ha risposto: “Non penso in questo momento, stando anche a quello che aveva detto” cioè che “avrebbe fatto un passo indietro. “Non credo che debba essere un candidato per la prossima segreteria e non credo nemmeno voglia farlo”, ha spiegato Sala arrivando alla messa in Duomo per il raduno regionale di Unitalsi. “Probabilmente non si tirerà indietro, ma non credo si voglia candidare in maniera diretta”. Secondo il sindaco “non sarebbe un bene per il Pd” perché si tornerebbe al “problema dell’uomo o della donna sola al comando, che è il modello più sbagliato in questo momento perché non c’è una candidatura così forte da poter andare avanti da sola, meglio collegialità”.

Renzi ha subito replicato su Twitter: “Ecco il video dell’intervento di ieri in assemblea Pd. Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto (anche vitalizi o voucher) ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare”. Ha scritto pubblicando il suo discorso in assemblea, che conteneva critiche a Gentiloni definite “ingiuste” da Martina.