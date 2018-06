Matteo Salvini ha partecipato alla festa della Lega Nord a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul palco, insieme ai militanti e ai politici locali, ha cantato “Io vagabondo” dei Nomadi. Daniele Belotti, ex capo ultrà dell’Atalanta e ora deputato col Carroccio, ha preso il microfono per una variante alla canzone: “Io, bergamasco che son io, atalantino che non sono altro”. Alla fine del brano, Salvini ha chiesto un applauso “agli unici Nomadi che ci piacciono”, riferendosi al gruppo musicale.

Video Facebook/Antonio Simone