“Ho chiesto di visitare un centro di accoglienza per migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la“. A rivendicarlo, nonostante le denunce passate delle stesse Nazioni Unite , è stato il ministro dell’Interno, in conferenza stampa al Viminale, dopo il vertice in. Parole poi in parte smorzate, quando il leader della Lega ha spiegato che “ci siano campi gestiti male o collusioni con i trafficanti tutto è possibile”.