Obbligo di firma anche per Anna Maria Scarinzi, moglie dell’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita per l’inchiesta Aias-Noi con Loro, le due onlus che ad Avellino si occupano dell’assistenza ai pazienti spastici e con disturbi dello spettro autistico. O meglio, che avrebbero dovuto occuparsene, visto che nel capoluogo irpino chi doveva usare la struttura era tagliato fuori perché la sede veniva utilizzata per ‘balli delle debuttanti’, presentazioni di libri e riunioni politiche.

In tutto il gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura ha firmato sei misure cautelari: arresti domiciliari per Gerardo Bilotta, ex presidente Aias, e Massimo Preziuso, titolare di una società informatica; obbligo di firma con presentazione giornaliera alla pg invece per Anna Maria Scarinzi, presidente di “Noi con Loro”, Annamaria Preziuso, Marco Preziuso e Carmine Preziuso, titolari questi ultimi di società beneficiarie di bonifici bancari da parte di Aias che, secondo la Procura, sarebbero incompatibili con le attività svolte dalle stesse società. Nei loro confronti, a vario titolo, si ipotizzano i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione ai danni dello Stato, riciclaggio e peculato. Le misure cautelari fanno seguito al sequestro preventivo per oltre 1 milione e 600 mila euro, distratti dal 2013 al 2017, dai fondi ottenuti dalla Regione Campania e dalla Asl di Avellino per la cura e la riabilitazione di pazienti con handicap.

Le indagini della Guardia di Finanza di Avellino hanno fatto emergere, come spiega un comunicato della Procura, un elevato flusso di denaro che dai conti correnti delle due onlus confluiva verso due società con sede ad Avellino, operanti nel settore informatico e nella gestione di un bar, senza trovare una valida giustificazione nella causale delle fatture emesse a fronte dei pagamenti ricevuti, in quanto non compatibili con le attività esercitate dai beneficiari. Sempre secondo gli investigatori, i pagamenti venivano poi smistati dai rappresentanti legali delle due società su conti correnti e carte prepagate intestati a se stessi e a loro familiari.

L’inchiesta, partita nel maggio dello scorso anno, vede già indagate dieci persone, tra queste anche quelle destinatarie dei provvedimenti odierni, nei cui confronti si ipotizzano, a vario titolo, i reati di falsa fatturazione, abuso di ufficio, truffa per l’ottenimento di fondi pubblici, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e evasione delle imposte. Alcune settimane fa, il Gip del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, aveva disposto, dopo quello di Avellino, i sequestri dei centri Aias di Nusco e Calitri e dei conti correnti riconducibili agli indagati, tra i quali Simona e Floriana De Mita, figlie dell’ex leader democristiano Ciriaco che è attualmente sindaco di Nusco (Avellino).