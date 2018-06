“Riteniamo che l’Anac svolga un ruolo fondamentale. La lotta alla corruzione per noi è il punto di partenza principale per il cambiamento di questo paese. Ci sono tutte le basi per una collaborazione proficua con l’Anac e con Cantone, che ringrazio per l’impegno profuso. Lo Stadio della Roma? Non commento indagini in corso”. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti a margine della relazione annuale dell’Anac.