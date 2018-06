"Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non riconoscerlo", ha detto riferendosi al suo predecessore al Viminale. Poi rassicura sui diritti civili dopo le dichiarazioni di Fontana e ribadisce la sua posizione sul presidente russo

Il giorno dopo la visita a Catania e all’hotspot di Pozzallo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul tema immigrazione e sulle dichiarazioni di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia in quota lega che hanno sollevato critiche nel mondo Lgbt. “È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione”, ha detto il viepremier ai microfoni di Rtl 102.5 riferendosi al lavoro fatto dall’ex titolare del Viminale Marco Minniti. “Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non riconoscerlo”, ha aggiunto.

E sulle esternazioni di Fontana, dopo avere specificato nei giorni scorsi che le si trattava di sue idee non incluse nel contratto di governo, ha ancora una volta assicurato che l’esecutivo non ha nessuna intenzione “di cancellare leggi sull’aborto o sulle unioni civili. Gli italiani, eterosessuali e omosessuali, mi chiedono meno tasse, giustizia più veloce e più sicurezza non mi chiedono altro”. Poi ha aggiunto: “Da qui a negare a chiunque faccia il ministro o il presidente del consiglio, dal punto di vista personale, di ritenere che la mamma sia la mamma e il papa sia il papà, il bambino possa essere adottato, come penso io, solo se ci sono una mamma e un papà – ha proseguito – questa è una libertà di pensiero e di parola che prescinde dalla carica”. Salvini ha ribadito che “i temi sui quali non c’è accordo – ha concluso il ministro riferendosi al temi del contratto siglato con il M5s – per scelta non li abbiamo messi come attività di governo“.

Infine è tornato ancora una volta sulle dichiarazioni di George Soros, secondo cui “bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin“, vista la vicinanza di Lega e M5s col leader del Cremlino. Con lui, ha ribadito Salvini, “c’è un legame di stima perché ha fatto tanto per il suo popolo e per riportare stabilità a livello mondiale con alcuni interventi contro il terrorismo islamico, penso all’intervento in Siria, e lo penso e lo dico ‘gratis'”.