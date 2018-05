“L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo digerisco”. “E’ sciocco”, continua Mario Giordano, “a) per le conseguenze che ha provocato, b) perché non si capisce. Il piano di uscita dall’euro in questi anni lo hanno studiato tutti. Fermare il professor Savona su questa cosa è stata una cosa folle”.