Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte intorno alle 16.30 di domenica 27 maggio è uscito di casa per andare a Montecitorio. Ad attenderlo, oltre le telecamere e i cronisti una piccola folla da cui partono applausi. Più tardi, intorno alle 18, è la volta di Luigi Di Maio che è uscito di casa e, a sorpresa, si è diretto al Quirinale. Nonostante l’incitamento di un passante il capo politico del M5S è rimasto teso in volto e non rivolge neppure lo sguardo verso cronisti e curiosi.