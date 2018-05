E’ terminata domenica sera la Festa del Fatto Quotidiano che si è svolta al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Uno degli ultimi appuntamenti è stato dedicato a uno dei temi più dibattuti nella lunga campagna elettorale: “Reddito di cittadinanza, questo sconosciuto” con Maria Cecilia Guerra, Pasquale Tridico e Stefano Feltri (che ha pubblicato per Paper First il libro Reddito di cittadinanza, come, quando e perché)