“Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio.