“La discussione sul contratto di governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato fra una vera e propria ressa caratterizzata da urla e spintoni fra giornalisti e alcuni contestatori dei centri sociali.