"La riabilitazione di Berlusconi non cambia nulla nelle trattative per l'esecutivo", ha detto il capo politico del M5s arrivato a Milano per incontrare il leader della Lega al Pirellone, al termine della riunione del tavolo tecnico dove è stata preparata la prima versione del programma comune. Si articola in 19 punti ed è lunga 26 pagine e sarà rivista nei dettagli nelle prossime ore

Di nomi non dovrebbero parlare neanche oggi, perché sul tavolo rimane il contratto di governo, che secondo l’agenzia Ansa sarebbe già pronto nella sua prima versione. Luigi Di Maio arriva a Milano per il terzo incontro con Matteo Salvini e ad attenderlo in stazione centrale trova decine di giornalisti. Quasi scontata la prima domanda nel giorno in cui Silvio Berlusconi incassa torna a essere candidadibile: la riabilitazione dell’ex premier cambia qualcosa nelle trattative tra M5s e Lega, visto che proprio il passo di lato dell’ex cavaliere aveva consentito l’apertura del dialogo tra le due principali forze politiche? “Assolutamente no. La trattativa sul contratto di governo va avanti perché l’obiettivo è di portare i migliori risultati per i cittadini. Prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione non cambia”, ha risposto Di Maio, che per due mesi aveva posto a Salvini l’esclusione di Berlusconi come condizione fondamentale per cominciare a discutere di governo.

La bozza del contratto di governo – Solo dopo il passo di lato dell’ex premier, i due leader hanno cominciato a discutere i termini dell’eventuale alleanza durante due incontri romani. Alle ore 16 è cominciato il terzo faccia a faccia tra Salvini e Di Maio al Pirellone, al termine della riunione del tavolo tecnico iniziata alle 14 nella sede del Consiglio regionale della Lombardia. Proprio durante quest’incontro è stata completata una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del programma è “Contratto per il governo del cambiamento“. In cima alla copertina compaiono i simboli del M5s e della Lega. La bozza si articola in 19 punti ed è lunga 26 pagine e sarà rivista nei dettagli nelle prossime ore. Possibile che in queste ore il programma abbia subito un incremento.

Di Maio: “Non abbiamo mai parlato di nomi” – “Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla del contratto di governo”, aveva confermato in stazione dunque il capo politico del M5S a chi gli chiedeva se il nome del futuro premier stesse ostacolando il negoziato con la Lega. L’ormai noto contratto di governo dovrà poi essere votato online sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti del M5s. Cosa succederebbe quindi se venisse bocciato dal voto in rete? “Io credo sarà un buon contratto“, si è limitato a rispondere Di Maio. Che in giornata ha pubblicato un post sul blog delle Stelle per spiegare che “anche l’incontro di ieri mattina (con gli esponenti del Carroccio ndr) è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi“.

I partecipanti al terzo incontro – All’incontro del Pirellone tra i due leader partecipano per la Lega Roberto Calderoli, Nicola Molteni, Armando Siri e Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi, mentre per i 5 Stelle ci sono Danilo Toninelli, Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Laura Castelli. Presenti anche il vice segretario del Carroccio, Giancarlo Giorgetti, e Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del M5s.