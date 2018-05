“Berlusconi è stato riabilitato e se tra un mese si dimette un senatore e si va a un supplementare Berlusconi è di nuovo in Parlamento. Cade tutto l’assunto che nel centro-destra non può essere il leader. Questo è un governo pienamente legittimato espresso dagli italiani, bisognerà vedere come opera, è sicuramente un grande cambiamento. Personalmente sono molto curiosa.” così Lucia Annunziata, ospite del Salone del Libro di Torino, commenta la riabilitazione di Silvio Berlusconi all’attività politica.