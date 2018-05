Al termine della Direzione nazionale del Partito Democratico per Gianni Cuperlo: “Non ha vinto Renzi. Oggi il PD ritorna in campo nella vicenda politica”. Ma con quel proposta? Prova a spiegarla Andrea Orlando: “Tutte le forze politiche che sono impegnate a trovare una soluzione allo stallo devono togliere forme di pregiudiziali e devono anche evitare di porre candidature alla premiership che possono impedire il proseguimento di un’interlocuzione”.

Più diretto è Emanuele Fiano: “Noi siamo favorevoli a governi di tutti che prevedano come scopo del governo la riforma della legge elettorale e dell’assetto della forma di Stato”. “Ma se non ci sono tutti i partiti allora questa ipotesi non esiste – afferma Goffredo Bettini, che aggiunge – io avrei accettato una sfida perché noi dobbiamo metter le mani dentro alla complessità del popolo che ha votato 5 Stelle”