Salvini esulta per la decisione di dare priorità ai residenti da più tempo: "Meglio tardi che mai". La replica: "Fa ideologia, non ha mai amministrato". Per la Meloni il successore di Renzi a Palazzo Vecchio "ha capito che è meglio essere fotocopia di chi fa gli interessi dei cittadini che quella di Renzi che fa gli interessi suoi". Il primo cittadino di Milano frena ma si dice "disponibile a una riflessione sui criteri"

Matteo Salvini esulta perché “anche il Pd dà ragione alla Lega“. Giorgia Meloni saluta la decisione rivendicando che “il sindaco Nardella adotta a Firenze il ‘modello Fratelli d’Italia‘” e “ha capito che è meglio essere la fotocopia di chi fa gli interessi dei cittadini che quella di Renzi che fa solo gli interessi suoi”. Il primo cittadino di Milano Beppe Sala, Pd, chiede di evitare “generalizzazioni” perché “il tema è delicato” e “è sbagliato politicizzare troppo la questione”. La decisione del sindaco di Firenze Dario Nardella di premiare nell’accesso alle case popolari chi risiede da più tempo nel capoluogo piace moltissimo a destra e crea qualche imbarazzo tra i dem. Il successore di Matteo Renzi a Palazzo Vecchio replica accusando Salvini di “fare ideologia“, oltre a non aver “mai amministrato né un quartiere né un Comune”.

“Meglio tardi che mai, anche il Pd dà ragione alla Lega: prima gli italiani!!!”, scrive su Facebook il leader del Carroccio, postando un articolo sulle politiche per la casa di Nardella. La Meloni ricorda che il “bonus di residenzialità per dare priorità agli italiani nell’accesso alle case popolari” è “una proposta che io stessa ho messo nero su bianco nel mio programma di candidato sindaco di Roma, in vigore grazie a Fdi a Perugia dal 2015 e primo atto all’Aquila del sindaco Pierluigi Biondi”. “E bravo Nardella”, aggiunge la presidente di FdI.

“La differenza tra Salvini, che non ha mai fatto il sindaco e non ha mai amministrato né un quartiere né un Comune e me, è che io sto insieme ai cittadini e guardo gli aspetti di buonsenso e pragmatici; Salvini fa ideologia”, ha risposto Nardella in un’intervista a Radio 24. Secondo il sindaco di Firenze, “Salvini pensa che qualunque cosa o la decide lui o è contro di lui, ma non è che tutti pensiamo a copiare lui o andare contro di lui”.

Sala se l’è cavata dicendo che il tema “è talmente delicato che non si presta a generalizzazioni. Quando abbiamo purtroppo ancora migliaia di famiglie in attesa, è sbagliato politicizzare troppo la questione”. “Non credo che dire ‘prima gli italiani’ senza una riflessione sulle regole in generale serva – ha aggiunto parlando con i gironalisti -. Riflettiamoci, anche io sono certamente disponibile a una riflessione sui criteri e se andranno adeguati perché ci sono buoni motivi certamente non mi opporrò. Rilancio la questione a Regione Lombardia” che si occupa di questo tema, perché il Comune “non decide come assegnare le case”. “Se la Regione ha buoni motivi per cambiare le cose, anche in Lombardia, ascolteremo”, ha concluso.