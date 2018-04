“Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Salone del mobile di Milano. “So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in Parlamento – ha concluso – e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti”. Poi, ha continuato Di Maio: “Da ieri siamo in un momento del Paese in cui stiamo riscrivendo i libri di storia e un nuovo futuro. La sentenza di ieri di Palermo è uno spartiacque tra passato e futuro del paese. In qualche modo ieri l’Italia ha fatto pace con il suo passato e oggi può iniziare a creare un futuro senza scheletri nell’armadio”.

Su un eventuale incarico a Roberto Fico, Di Maio ha risposto in maniera diplomatica: “Deciderà il presidente Mattarella ma se mi chiedete di Fico, ho solo cose buone da dire. Guardiamo a lui come una figura di garanzia che è stata in grado in questo momento – ha aggiunto parlando del Capo dello Stato – di assicurare la sua imparzialità nella gestione di questo incarico prestigioso”