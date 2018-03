Prime dichiarazioni di Anna Maria Bernini, neo capogruppo di Forza Italia in Senato: “Ringrazio il mio partito. No, questa nomina non è una rivincita, anzi sono contenta dell’elezione della Presidente Casellati, prima donna a presiderere il Senato”. La Bernini non ha mai nascosto di avere un rapporto non di chiusura nei confronti del M5S, al contrario del collega Paolo Romani. E infatti la neo presidente dei Senatori azzurri afferma che: “Con M5S ho lavorato in passato e continuerò a lavorare. Con loro si può parlare. Ora – conclude la Bernini – la priorità è dare un governo al paese in tempi rapidi che risponda alle domande dei cittadini”