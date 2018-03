“Faccio politica da quando ho cominciato a capire” inizia così la lunga intervista di Ciriaco De Mita a Che Tempo che Fa dI Fabio Fazio su Rai 1, che sulla situazione politica uscita dalle ultime elezioni ammette subito: “Per la prima volta non riesco a capire cosa accade, può accadere di tutto”. L’ex Presidente e dal 2014 sindaco di Nusco ha poi puntualizzato “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in contrapposizione. Forza Italia è trainata, è tra le forze che estinguono del resto non aveva una grande storia”, ed ha poi continuato: “In genere siamo andati alle elezioni con uno schieramento alternativo. Questa volta siamo andati avanti in 3, ma chi vinceva vinceva il traguardo ma non la corsa”. Sulla battuta di Bruno Vespa che affermava che Di Maio avesse qualcosa del giovane Andreotti, De Mita ha risposto laconico: “Ma Di Maio non ha la gobba…”