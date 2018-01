“Dovrà occuparsi di altro se vuole restare a Libero e candidarsi per i 5stelle. Che scriva di calcio o di televisione ma non di politica“. Lo ha detto Vittorio Feltri direttore di Libero commentando negli studi della trasmissione Siamo italiani (condotta da Roberto Poletti) la notizia della candidatura di Gianluigi Paragone, suo giornalista, per il Movimento cinque stelle. “Io quando lo assunsi – dice Feltri – era direttore alla Padania, che era un giornale vicino al centro destra. Ora – conclude il direttore di Libero – se Paragone ha cambiato parrocchia noi non lo abbiamo fatto”.