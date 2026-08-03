Raid ucraino in Russia, drone intercettato cade su una spiaggia affollata: sette morti

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Durante un raid di droni ucraini, un velivolo intercettato è caduto su una spiaggia affollata nel sud della Russia, vicino a Gelendzhik, sulla costa russa del Mar Nero, causando sette morti, tra cui tre bambini, e 40 feriti. “Quanto accaduto è un attacco deliberato del regime di Kiev contro la popolazione civile, che non ha alcun legame con le infrastrutture militari. Questo atto terroristico cinico e disumano nei confronti dei bambini non può essere giustificato”, ha scritto su Telegram Venyamin Kondryatev, il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.

Per la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la Nato e l’Unione europea sono diventate “parte delle attività terroristiche internazionali” appoggiando il governo ucraino. “Una banda terrorista ha occupato l’apparato dello Stato ucraino e opera nel centro dell’Europa”, ha aggiunto.