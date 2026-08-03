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Si cercano idee per mettere pressione all’Iran, ogni proposta è ben accetta. Potrebbe essere riassunta così la mail inviata il 29 luglio da un ufficiale del ramo intelligence del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centocom) a un numero cospicuo di analisti militari. Una notizia rivelata da una fonte alla Cnn che dimostra come negli alti ranghi militari si stia cercando di convincere Teheran a ripiegare su posizioni più favorevoli a Washington, in attesa di un nuovo accordo sullo Stretto di Hormuz. Tentativo che, al momento, non sembra aver portato risultati concreti.

“Stiamo cercando nuovi modi creativi e non convenzionali per fare pressione e punire l’Iran”, si legge nel testo circolato tra gli esperti di questioni militari. Una modalità, quella dell’invio per posta elettronica, insolita secondo alcuni funzionari sentiti dall’emittente americana. Segno che alla Casa Bianca è forte la pressione sui vertici dell’esercito per cercare di indirizzare le scelte della Repubblica islamica, per il momento su posizioni granitiche riguardo al dossier Hormuz. “Il Centcom Usa ha una lunga storia di pensiero e di lavoro innovativi – ha dichiarato in un comunicato il suo portavoce, il capitano Timothy Hawkins – L’Ammiraglio Cooper, in particolare, si rivolge ai membri del nostro grande team, a prescindere dal grado, per raggiungere i massimi livelli possibili di efficienza operativa”. La mail ha preceduto la minaccia di Trump di lanciare nuovi attacchi contro l’Iran, poi revocati nel fine settimana dopo l’intervento dei leader della regione, in particolare il principe ereditario saudita che ha telefonato al presidente esortandolo a ridurre la tensione.